На Тайване землетрясение унесло жизни 67 человек (фото)

Из здания были спасены 238 человек, 57 человек спустя шесть дней после землетрясения по-прежнему числятся в списках пропавших без вести.

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На месте обрушения уже несколько суток работают спасатели. С момента обнаружения под завалами выживших прошло три дня, пишет Росбалт.

Ранее число жертв землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване увеличилось до 59 человек.