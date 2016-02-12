На Тайване землетрясение унесло жизни 67 человек (фото)
03:52, 12 февраля 2016Мир
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Власти Тайваня подтвердили гибель 67 человек после землетрясения, которое стало причиной обрушения 16-этажного здания в городе Тайнань на юге страны, передает «Синьхуа».
Из здания были спасены 238 человек, 57 человек спустя шесть дней после землетрясения по-прежнему числятся в списках пропавших без вести.
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На месте обрушения уже несколько суток работают спасатели. С момента обнаружения под завалами выживших прошло три дня, пишет Росбалт.
Ранее число жертв землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване увеличилось до 59 человек.
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