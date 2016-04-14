Правящая партия Южной Кореи потеряла большинство в парламенте

Это следует из предварительных результатов прошедших в среду всеобщих выборов, передает Русская служба Би-Би-Си.

По предварительным подсчетам, консервативная партия правого толка "Сэнури" получила 122 места из 300. Оппозиционная "Демократическая партия Тобуро" получила 123 места.

По словам аналитиков, доверие к правительству стало снижаться из-за недовольства экономической политикой.

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Результаты также говорят о том, что у действующего лидера страны Пак Кын Хе все меньше шансов быть номинированной в президенты от своей партии в следующем году.

Пак Кын Хе критикуют за растущую безработицу - особенно среди молодых людей, падающий экспорт и высокие уровни закредитованности населения.

Явка на выборах составила 58%, это на 3,8% больше, чем на выборах в 2012 году.

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