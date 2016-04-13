Названы причины столкновения поездов в Германии: диспетчер отвлекся на игру в телефоне

Прокуроры подозревают, что он отвлекся на игру на мобильном телефоне, что и привело к железнодорожной катастрофе, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным прокуратуры, диспетчер увлекся игровыми приложениями в своем мобильном телефоне и из-за этого послал неверные сигналы поездам, а затем набрал неверные номера для экстренного вызова и не смог связаться ни с одним из машинистов.

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Сотрудник железнодорожной компании, имя которого пока не называлось, признал подобную версию событий, сообщают немецкие СМИ.

Как сообщал УНИАН ранее, причиной столкновения двух поездов в Германии стала «человеческая ошибка».

Напомним, 9 февраля в Баварии, вблизи города Бад-Айблинга, столкнулись два региональных поезда. В результате столкновения погибли 11 человек, еще 150 пострадали.