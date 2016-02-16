Следствие озвучило причину столкновения поездов в Германии

Об этом заявил прокурор Вольфганг Гиесе, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

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По его словам, против 39-летнего диспетчера поезда начато уголовное расследование. Он отметил, что «если бы он [диспетчер] действовал в соответствии с правилами, поезда бы не столкнулись».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Баварии, вблизи города Бад-Айблинга, столкнулись два региональных поезда. По предварительным данным, в результате столкновения погибли 11 человек, еще 150 пострадали.