Следствие озвучило причину столкновения поездов в Германии
16:36, 16 февраля 2016Мир
1874
Причиной столкновения двух поездов в Германии неделю назад стала «человеческая ошибка».
Против 39-летнего диспетчера поезда начато уголовное расследование / Twitter
Об этом заявил прокурор Вольфганг Гиесе, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
Читайте такжеВласти Германии рассказали подробности столкновения двух пассажирских поездов в Баварии
По его словам, против 39-летнего диспетчера поезда начато уголовное расследование. Он отметил, что «если бы он [диспетчер] действовал в соответствии с правилами, поезда бы не столкнулись».
Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Баварии, вблизи города Бад-Айблинга, столкнулись два региональных поезда. По предварительным данным, в результате столкновения погибли 11 человек, еще 150 пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter