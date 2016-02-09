В Баварии при лобовом столкновении двух поездов пострадали около 100 человек, есть погибшие (фото)
10:24, 09 февраля 2016Мир
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100 человек пострадали при столкновении двух поездов в немецкой федеральной земле Бавария, есть погибшие.
Несколько вагонов одного из составов сошли с рельсов / twitter.com/MerkurStadt
Об этом сообщил представитель полиции города Розенхайм.
"Это было столкновение двух поездов. Минимум 100 человек пострадали, а также есть погибшие", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, серьезные травмы получили около 100 пассажиров.
На место происшествия выдвинулись сотрудники оперативных служб из соседних округов, в спасательной операции задействованы восемь вертолетов.
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Отмечается, что несколько вагонов одного из составов сошли с рельсов.
На место аварии выдвинулись сотрудники оперативных служб из соседних округов / twitter.com/MerkurStadt
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