В Баварии при лобовом столкновении двух поездов пострадали около 100 человек, есть погибшие (фото)

Об этом сообщил представитель полиции города Розенхайм.

"Это было столкновение двух поездов. Минимум 100 человек пострадали, а также есть погибшие", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, серьезные травмы получили около 100 пассажиров.

На место происшествия выдвинулись сотрудники оперативных служб из соседних округов, в спасательной операции задействованы восемь вертолетов.

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Отмечается, что несколько вагонов одного из составов сошли с рельсов.