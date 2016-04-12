Каждый пятый теракт "Боко Харам" в четырех африканских странах совершает ребенок - ЮНИСЕФ

Количество детей, используемых группировкой "Боко Харам" в качестве смертников, за год выросло в десять раз. При этом три четверти из детей - это девочки. Об этом сообщается в опубликованном сегодня докладе ЮНИСЕФ, передает Deutsche Welle.

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Всего с января 2014 года по февраль 2016 в Нигерии было совершено 17 атак с участием детей, в Камеруне - 21, в Чаде - 2. Таким образом, каждый пятый теракт "Боко Харам" был осуществлен ребенком-смертником. Дети, как правило, находятся в состоянии наркотического опьянения, отмечается в докладе.

По данным правозащитной организации Amnesty International, с 2012 года боевики "Боко Харам" похитили не менее 2 тыс. женщин и девочек. Среди них - более 200 школьниц, преимущественно христианок.

В результате нападений боевиков группировки в регионе озера Чад, начиная с 2009 года, погибли не менее 14 тыс. мирных жителей.