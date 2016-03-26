В Нигерии освобождены более 800 заложников "Боко Харам"

Как сообщил армейский представитель в пятницу, 25 марта, только в деревне Кусумма 22 марта были освобождены около 520 пленников, dw.com.

По словам полковника Сани Усмана, в ходе операции был разрушен тренировочный лагерь террористов, а также разбиты вооружения и склад. Кроме того, возле селения Кала-Бальге из плена вызволены 309 человек.

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По данным правозащитной организации Amnesty International, с 2012 года боевики "Боко Харам" похитили не менее 2000 женщин и девочек. Среди них - более 200 школьниц, преимущественно христианок.

В результате нападений боевиков группировки в регионе озера Чад начиная с 2009 года погибли не менее 14 тысяч мирных жителей.

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