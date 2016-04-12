США: власти Сирии нарушают перемирие

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает РБК-Украина.

"Из общего количества нарушений большая часть идет со стороны режима. Если развалится режим прекращения огня, то все заплатят цену за это, включая режим", - сказал Тонер.

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Представитель Госдепа также сообщил, что США не считают законными выборы, которые пройдут в Сирии 13 апреля.

"Мы не считаем эти выборы легитимными... Они не представляют волю сирийского народа. Учитывая нынешнюю ситуацию, они, по крайней мере, преждевременные", - отметил он.

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