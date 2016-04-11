Турецкий Килис обстреляли из Сирии: есть пострадавшие

Пять ракет, выпущенных с территории Сирии, упали в приграничном турецком городе Килис. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

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Вследствие обстрела были ранены четыре человека, поврежден дом местных жителей. О состоянии пострадавших информации пока нет, но все они были госпитализированы.

В том районе Сирии, с которым граничит провинция Килис, и откуда прилетели снаряды, находятся группировки ИГИЛ, сирийских курдов и повстанцев против режима Башара Асада. Кто именно произвел обстрел пока не сообщается.

Позже представители турецкой власти заявили о том, что в ответ их артиллерия обстреляла сирийскую территорию.

Как сообщалось, несколько дней назад со стороны Сирии был обстрелян парк в Килисе. Тогда были ранены два человека. В связи с инцидентом власти эвакуировали несколько школ.

Также при мартовском обстреле с подконтрольной на тот момент ИГИЛ территории Сирии погибли два человека, сред них четырехлетний ребенок.