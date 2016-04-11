Террористы, устроившие взрывы в Брюсселе, планировали теракты на Евро-2016
22:51, 11 апреля 2016Мир
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Во время чемпионата Европы по футболу могла состоятся серия терактов.
REUTERS
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.
По информации издания, Мохаммед Абрини, один из организаторов терактов в Брюсселе, заявил о том, что продолжение атак планировалось во Франции в период проведения чемпионата Европы по футболу.
Также Абрини настоял на том, что бельгийское происшествие не должно было быть главным.
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Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Брюсселя сообщила о задержании "нескольких человек" в связи с терактами в Брюсселе. В частности, полиция Бельгии задержала в Андерлехте 30-летнего Мохамеда Абрини, который объявлен в международный розыск в связи с терактами в Париже.
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