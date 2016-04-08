Теракты в Париже и Брюсселе: задержан еще один подозреваемый - СМИ (фото)

Полиция Бельгии задержала в Андерлехте 30-летнего Мохамеда Абрини, который объявлен в международный розыск в связи с терактами в Париже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Soir.

Мохамеда Абрини вместе с Салахом Абдесламом можно увидеть на записях с камер наблюдения на АЗС неподалеку от Парижа за два дня до терактов. На записях мужчины были в том самом автомобиле, который использовался во время терактов.

Читайте такжеВзрывы в Брюсселе: обнародовано видео с подозреваемым в организации теракта

Согласно информации VRT, задержанный может быть "мужчиной в шляпе" - третьим подозреваемым в терактах в аэропорту Завентем 22 марта.

Согласно местным СМИ, задержали еще одного подозреваемого, которого видели на одной из станций Брюсселя в день терактов. Он был связан с Халидом Аль-Бакрауи, совершившим теракт на станции метро Мальбек.

Прокуратура Брюсселя в своем сообщении подтвердила, что были задержаны "несколько человек" в связи с терактами в Брюсселе, однако их личности не были раскрыты.

Напомним, в результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.