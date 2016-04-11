ИГИЛ вернул контроль над сирийским городом на границе с Турцией

Боевики "Исламского государства" в понедельник вернули себе контроль над сирийским городом Аль-Раи возле границы с Турцией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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Стоит добавить, что четыре дня назад город был освобожден от ИГИЛ подразделениями Свободной сирийской армии (которая является оппозиционной правящему режиму Башара Асада).

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства"применили горчичный газ (иприт) против сирийской армии во время наступления на военный аэропорт в восточной провинции Дейр-эз-Зор.