На севере Франции нашли рефрижератор с 8 беженцами, среди которых были дети

Как отмечает Le Figaro, среди найденных беженцев - семеро детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, пишет Европейская правда.

Найденные мигранты были направлены в пункт приема беженцев, сообщили в префектуре.

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Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай за последнее время.

В частности, в субботу в другом северном департаменте Франции Ена был найдена грузовик-рефрижератор с 13 иранскими беженцами, среди них - 3 детей.