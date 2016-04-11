На севере Франции нашли рефрижератор с 8 беженцами, среди которых были дети
14:42, 11 апреля 2016Мир
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В департаменте Па-Де-Кале на северо-востоке Франции полиция нашла грузовик-рефрижератор с 8 беженцами.
REUTERS
Как отмечает Le Figaro, среди найденных беженцев - семеро детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, пишет Европейская правда.
Найденные мигранты были направлены в пункт приема беженцев, сообщили в префектуре.
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Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай за последнее время.
В частности, в субботу в другом северном департаменте Франции Ена был найдена грузовик-рефрижератор с 13 иранскими беженцами, среди них - 3 детей.
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