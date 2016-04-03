Беженцы устроили беспорядки на границе Италии и Австрии - СМИ

Австрийская радиовещательная корпорация ORF передает, что около тысячи человек собрались на пограничном пункте, протестуя против закрытия европейских границ для мигрантов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что некоторые из них вели себя агрессивно и провоцировали полицейских, двое из которых ранены.

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В субботу Австрия заявила о намерении в помощь полицейским дислоцировать на всей протяженности перевала Бреннер еще и военные подразделения.

Бреннер является основным дорожным сообщением между Австрией и северной Италией.