В России трое смертников подорвали себя у здания полиции
11:23, 11 апреля 2016Мир
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В России трое смертников подорвали себя в у здания ОВД в Ставропольском крае, последствия устанавливаются.
О количестве жертв пока ничего неизвестно / ГУМВД по Свердловской области
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
"Предварительно, трое смертников произвели самоподрыв возле здания ОВД Новоселицкого района Ставропольского края. Террористы погибли, всего прогремело около пяти взрывов", — сказал собеседник агентства.
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В ГУМВД Ставрополье подтвердли информацию о нападении на ОВД, информации о пострадавших пока нет.
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