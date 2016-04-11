В России трое смертников подорвали себя у здания полиции

11:23, 11 апреля 2016
Мир
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В России трое смертников подорвали себя в у здания ОВД в Ставропольском крае, последствия устанавливаются.

О количестве жертв пока ничего неизвестно / ГУМВД по Свердловской области

Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

"Предварительно, трое смертников произвели самоподрыв возле здания ОВД Новоселицкого района Ставропольского края. Террористы погибли, всего прогремело около пяти взрывов", — сказал собеседник агентства.

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В ГУМВД Ставрополье подтвердли информацию о нападении на ОВД, информации о пострадавших пока нет.

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