Россия поставила в Иран первую партию ракетных комплексов С-300

Как сообщал УНИАН, стоимость двух полковых комплектов С-300ПМУ-2 составит более $1 млрд. Кроме того, отметил источник, около 80 иранских специалистов пройдут подготовку к эксплуатации систем в учебных центрах России.

Согласно сведениям источника, в сентябре стороны подписали дополнительное соглашение к контракту по С-300. "На полигон Капустин Яр сразу же была направлена первая партия законтрактованных С-300ПМУ-2 - один полковой комплект. В настоящее время эти системы завершают там испытания для подтверждения заявленных технических характеристик. Затем они поступят в порт отгрузки на российской части побережья Каспийского моря, откуда морским транспортом будут доставлены в Иран", - рассказал собеседник агентства ТАСС.