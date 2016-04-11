Россия поставила в Иран первую партию ракетных комплексов С-300
Тегеран получил первую партию грузов в рамках контракта по поставке в страну российских ЗРК С-300.
Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД страны Джабери Ансари, передает РБК со ссылкой на агентство Mehr.
«Мы уже объявили, что, несмотря на неоднократные изменения времени поставки, сделка находится в процессе реализации, и сегодня я должен сообщить, что первая часть оборудования прибыла в Иран, поставки других частей продолжатся», - заявил Ансари.
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Как сообщал УНИАН, стоимость двух полковых комплектов С-300ПМУ-2 составит более $1 млрд. Кроме того, отметил источник, около 80 иранских специалистов пройдут подготовку к эксплуатации систем в учебных центрах России.
Согласно сведениям источника, в сентябре стороны подписали дополнительное соглашение к контракту по С-300. "На полигон Капустин Яр сразу же была направлена первая партия законтрактованных С-300ПМУ-2 - один полковой комплект. В настоящее время эти системы завершают там испытания для подтверждения заявленных технических характеристик. Затем они поступят в порт отгрузки на российской части побережья Каспийского моря, откуда морским транспортом будут доставлены в Иран", - рассказал собеседник агентства ТАСС.