Reuters рассказал о тестировании российских С-300 Израилем

Как рассказали военные и дипломатические источники, израильские военные протестировали боевые возможности российского ЗРК С-300, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, для испытаний был использован комплекс, проданный Россией 18 лет назад Кипру, который сейчас размещенный на греческом острове Крит.

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С-300 был активирован во время совместных греческо-израильских учений. Самолеты ВВС Израиля проверили, как действуют системы захвата и как их можно обмануть.

Один из источников рассказал, что Греция согласилась показать Израилю С-300 в действии по просьбе США. Источники сказали, что испытания могли проводиться и раньше — в ходе совместных учений в 2010 и 2012 годах.

По данным Израиля, С-300 состоит на вооружении ПВО Египта. В ноябре Россия заявила, что разместит в Сирии комплексы С-400. Кроме того, начались поставки С-300 в Иран, что также беспокоит Израиль, так как создаст проблемы при бомбардировке ядерных объектов этой страны.

Источники, рассказавшие Reuters о тестировании Израилем С-300, говорили на условии анонимности и просили не указывать страну, которую они представляют. В министерствах обороны Греции и Израиля отказались подтверждать или опровергать использование С-300 во время совместных учений.

Отмечается, что Кипр купил С-300 в 1997 году, чем вызвал протесты Турции. Вскоре кипрские власти согласились на то, чтобы комплекс был передан на хранение на греческий остров Крит. В 2007 году он был формально приобретен Грецией.

Высокопоставленный представитель Минобороны Греции заявил Reuters, что «в настоящий момент С-300 не работает». Он пояснил, что в целом политика Афин заключается в том, чтобы не позволять никакой другой стране испытывать возможности этой системы.

Отмечается, что тестирование, о котором стало известно сейчас, было проведено в апреле-мае этого года.