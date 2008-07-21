Пентагон: уйти из Ирака надо тихо и неожиданно

Глава объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Муллен выразил опасения по поводу установления определенных сроков для сокращения американских войск в Ираке. Лучший способ определить необходимое количество войск - оценив существующие условия и проконсультировавшись с американскими военачальниками, заявил М.Муллен. Он добавил, что ситуация со стабильностью в Ираке может оказаться под угрозой, если сроки вывода американских войск будут заранее определены, передает Associated Press.

При этом если условия в Ираке продолжат улучшаться, руководству США можно будет порекомендовать дальнейшее сокращение контингента войск в стране уже осенью с.г., считают в Пентагоне.

Решение об установлении временного промежутка для сокращения американских войск в Ираке было принято накануне после видеоконференции между президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Ирака Нури аль-Малики.

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