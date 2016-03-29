Президент Франции обещает обеспечить максимальную безопасность во время Евро-2016

Как сообщает Gaseta.ru, об этом французские президент заявил во время своего визита во Французский национальный институт спорта и физического развития 29 марта.

"Уровень безопасности будет максимальным. Это наша обязанность как государства — обеспечить безопасность всем, кто решит посетить Францию в июне, и мы не пойдем ни на какие компромиссы в этом вопросе. Мы ожидаем около 7 млн туристов, из которых 2,5 млн посетят игры, а еще 5 млн разместятся в городах, где пройдет турнир. Все мероприятия, которые запланированы в рамках Евро-2016, будут проведены с максимальным уровнем безопасности. Мы никогда не рассматривали возможность переноса или отмены турнира из-за давления террористов и их угроз", — цитирует Олланда L'Equipe.

В то же время он подчеркнул, что французские власти будут требовать от болельщиков принять установленные правила, необходимые для обеспечения безопасности.

В свою очередь премьер-министр Франции Мануэль Вальс заверял, что нахождение в фан-зонах во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года будет безопасным.

Ранее стало известно, что Олланд не посетит товарищеский матч с Россией, который состоится сегодня на "Стад де Франс".

Отметим, начиная со второй половины 2015 года в Европе серьезно возросла угроза терактов. В определенной мере это связано с обострением ситуации в арабских странах и наплывом беженцев с этих территорий, охваченных боевыми действиями.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года мир потрясла серия терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек, около 370 получили ранения. Как сообщил президент Франции, эти нападения были организованы в Бельгии с помощью французов.

С тех пор в ЕС были заметно усилены меры безопасности, однако террористы все еще проявляют активность. Так, 22 марта уже в Брюсселе произошла серия терактов, в результате которых погибли 35 человек.