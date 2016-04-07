Нацгвардия Путина начнет работать до принятия законов о ней

"Это синхронные процессы. Естественно, никто не будет ждать завершения процесса совершенствования законодательства. Работа есть работа, и ведомства раньше приступят к работе", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, когда нацгвардия начнет свою деятельность, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеНацгвардия РФ является страховкой Путина на случай госпереворота - Stratfor

"В указе, если вы внимательно смотрели, фигурирует июнь, но, безусловно, сколько времени уйдет на вопросы, связанные с совершенствованием законодательной и нормотворческой базы, вряд ли, думаю, кто-то сможет точно сказать", - сказал он.

Напомним, как ранее заявлял Песков, создание Нацгвардии не связано с предстоящими в РФ парламентскими и президентскими выборами.