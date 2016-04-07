В Исландии утвердили нового премьер-министра
Правительство Исландии назначило нового премьер-министра и призвало к проведению досрочных парламентских выборов этой осенью.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Новым премьер-министром стал соратник экс-премьера Гуннлейгссона по правящей партии, министр сельского хозяйства Инги Йоханнсон. Он уже сообщил, что правительство будет и далее претворять в жизнь крупные проекты, над которыми работало последние три года.
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В то же время, оппозиция пытается форсировать проведение новых выборов, призывая выразить вотум недоверия правительству, отмечает Reuters.
По сообщению агентства, каждый вечер, в течение трех последних дней, перед зданием парламента собираются тысячи протестующих, они забрасывают здание парламента яйцами.
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Напомним, бывший премьер Сигмундур Гуннлейгссон подал в отставку накануне, после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорных компаниях. В расследовании утверждалось, что Гуннлейгссон владел компанией на Британских Виргинских островах, которая позднее стала одним из кредиторов обанкротившихся исландских банков.