Первая жертва панамского скандала: премьер Исландии подал в отставку
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон из-за скандала с оффшорами заявил об отставке.
Об этом сообщает CNN.
Информацию об отставке Гюннлёйгссона сообщил заместитель председателя Прогрессивной партии Исландии.
На премьера Исландии оказывалось сильное давление по отставке с момента появления утечки документов, в которых говорилось о связи Гюннлёйгссона с компанией в "оффшорах".
Появление "Панамских документов" вызвала в Рейкьявике массовые протесты.
Как сообщает Reuters, министр сельского и рыбного хозяйства Сигурдур Ингм Йоханссон сообщил, что Прогрессивная партия предложит партнерам по коалиции из партии Независимость выбрать его кандидатуру новым премьер-министром.
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Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон обратился к президенту страны Оулавюра Рагнара Гримссона с просьбой распустить парламент.