Первая жертва панамского скандала: премьер Исландии подал в отставку

Об этом сообщает CNN.

Информацию об отставке Гюннлёйгссона сообщил заместитель председателя Прогрессивной партии Исландии.

На премьера Исландии оказывалось сильное давление по отставке с момента появления утечки документов, в которых говорилось о связи Гюннлёйгссона с компанией в "оффшорах".

Появление "Панамских документов" вызвала в Рейкьявике массовые протесты.

Как сообщает Reuters, министр сельского и рыбного хозяйства Сигурдур Ингм Йоханссон сообщил, что Прогрессивная партия предложит партнерам по коалиции из партии Независимость выбрать его кандидатуру новым премьер-министром.

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Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон обратился к президенту страны Оулавюра Рагнара Гримссона с просьбой распустить парламент.