Конфликт в Карабахе: Эрдоган увидел "российский след" и назвал РФ стороной конфликта в Грузии, Украине и Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия является стороной конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Россия говорит, что Турция является стороной (карабахского) конфликта. На самом деле, стороной является Россия", - заявил Эрдоган, выступая перед главами сельских администраций в Анкаре.
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При этом он утверждал, что Россия "была стороной конфликта в Грузии, в Украине". "А сейчас она ещё и сторона конфликта в Сирии", - добавил он.
Что касается карабахского конфликта, то, как считает президент Турции, Армения должна сделать такие же шаги, как и Азербайджан, который объявил о прекращении огня. "Но если это сделано не будет, то вина будет лежать на Армении", - добавил он.
Ранее Эрдоган заявил о том, что Турция с самого начала карабахского кризиса "была рядом с Азербайджаном".
Как сообщалось, президент Армении заявил об угрозе широкомасштабной войны.
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По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.
Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой". Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.