ООН: В Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 получили ранения

По меньшей мере 33 человека погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений в Нагорном Карабахе, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Громадське.

«Согласно официальным источникам, в Армении и Азербайджане, по меньшей мере 30 солдат и 3 мирных жителей погибли в результате боевых действий. Число раненых, как гражданских, так и военных, еще официально не подтверждено. Согласно неофициальным источникам, это число оценивается в более 200», — говорится в документе.

По данным управления ООН, в целом в селах, которых коснулись боевые действия, проживают около 14,4 тысячи человек. В то же время, ООН не обладает информацией «о повреждении инфраструктуры, эвакуации гражданских лиц или гуманитарных потребностях».

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«Правительство Азербайджана информировало, что внутреннего перемещения людей нет, в то время как со стороны Армении 50 человек попросили убежище в Ереване. Оба правительства объявили, что не нуждаются в международной гуманитарной помощи», — отмечается в докладе.

Ранее Минобороны Азербайджана подтвердило гибель 12 своих военнослужащих в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь, президент Армении Серж Саргсян подтвердил гибель 18 армянских военнослужащих.

Боевые столкновения на линии разграничения в зоне Нагорного Карабаха начались в ночь с 1 на 2 апреля.