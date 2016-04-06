США могут вывести войска с Синайского полуострова из-за угроз со стороны "Исламского государства" - CNN

Администрация президента США Барака Обамы рассматривает возможность вывода американских войск из египетского Синайского полуострова из-за угроз со стороны "Исламского государства" и других террористических группировок, передает ZN.ua со ссылкой на телеканал CNN.

Данный вопрос обсуждается совместно с властями Египта и Израиля.

Читайте такжеВ Ираке из подземной тюрьмы "Исламского государства" освободили полторы тысячи человек

Напомним, в 1979 году эти два государства заключили мирный договор, частью которого является постоянное присутствие международных сил и наблюдательной миссии на Синайском полуострове. Контингент США на полуострове насчитывает 700 военнослужащих. Источники в Пентагоне сообщили телеканалу, что в последнее время угроза атак со стороны террористов на северном Синае, где проходит граница с Израилем, только растет. Также в оборонном ведомстве США отметили, что мониторить ситуацию на Синайском полуострове можно и с помощью беспилотных технологий, что также является поводом для выведения американского контингента.

Ранее министр обороны США Эштон Картер анонсировал увеличение военной помощи США иракскому правительству для борьбы с "Исламским государством". 12 января президент США Барак Обама заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении страны", что Конгресс США должен одобрить законопроект об использовании вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".