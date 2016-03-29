Власти США не поверили угрозам "Исламского государства"

В сообщении, размещенном на сайте Белого дома, говорится, что в ходе совещания представители антитеррористических служб проинформировали президента Барака Обаму об отсутствии прямой угрозы совершения в США крупных терактов, подобных событиям в Брюсселе и в Париже, передает Би-би-си.

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Тем не менее Обама потребовал убедиться, что спецслужбы делают все возможное для предотвращения любых терактов на территории страны, а также активнее работать над тем, чтобы полностью обезвредить и уничтожить "Исламское государство".

С угрозами в адрес США ранее выступил командующий боевиками "Исламского государства" в секторе Газа. Он заявил, что нападения на мирных граждан в Париже и Брюсселе были лишь репетицией того, что ожидает американцев.

Напомним, серия нападений на мирных жителей Парижа произошла в ноябре 2015 года. Боевики обстреляли посетителей нескольких кафе и взяли заложников в концертном зале, после чего совершили самоподрывы. Погибли 130 человек.

В Брюсселе 22 марта произошла серия взрывов. Первые бомбы сработали в аэропорту, а еще одна – на станции метро в центре города. В результате погибли 35 человек.

Власти Франции и Бельгии квалифицировали случившееся как теракты. Ответственность за них взяли на себя боевики экстремистской организации "Исламское государство".