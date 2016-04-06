Международная коалиция уничтожила штаб-квартиры "Исламского государства" в Мосуле

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает ZN.ua.

По словам представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, одной из штаб-квартир исламистов было захваченное ими в 2014 году турецкое консульство.

Дэвис сообщил, что уничтоженные коалицией штаб-квартиры использовались лидерами ИГ, а также играли роль оружейных складов.

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Представитель Пентагона подчеркнул, что авиаудары были согласованы с правительствами Ирака и Турции.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Пентагона Эштон Картер пообещал дополнительную поддержку армии Ирака для скорейшей победы над боевиками террористической группировки "Исламское государство".