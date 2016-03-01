США предоставят Ираку дополнительную помощь для борьбы с "Исламским государством"

Он отметил, что в настоящее время перед иракскими военными стоит главная цель – взятие города Мосул, битва за который обещает быть более масштабной, чем освобождение Рамади, передает ZN.UA. "Мы ожидаем, что это (битва за Мосул) будет похожа на Рамади в том ключе, что иракские силы под контролем правительства во главе с премьер-министром Абаде будут во главе операции, но мы поддержим их. И отвечая на ваш вопрос о том, поддержим ли мы их больше при прорыве на север, я скажу: да, мы надеемся, что в полной мере сделаем это", - сказал Эштон Картер.

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Ранее армия Ирака приступила к дислокации воинских частей на северной базе в городе Макмур в 70 км к югу от Мосула. Инструктора из США занимаются подготовкой бойцов, также Пентагон разрабатывает стратегию кибератак против исламистов, которые могли бы нарушить связь между отрядами террористов и помочь иракским военным.

4 февраля в Белом доме сообщили, что, согласно новому докладу разведки США, количество боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии составляет 19-25 тыс. человек, в то время как в 2014 году их количество насчитывало 20-31 тыс. лиц.