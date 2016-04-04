Путин переподчинил непосредственно себе Росархив
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководство деятельностью Федерального архивного агентства (Росархив) будет напрямую осуществлять глава государства, а не правительство.
Как сообщил Владимир Путин на встрече с руководителем Росархива Андреем Артизовым, это решение объясняется тем, что материалы, которыми располагает ведомство, представляют "особую ценность для государства", передает Би-би-си.
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В марте был уволен директор Государственного архива России Сергей Мироненко. В прошлом году у него был конфликт с министром культуры Владимиром Мединским после того, как летом 2015 года Росархив рассекретил документы, разоблачающие каноническую советскую историю о 28 героях-панфиловцах.
После той публикации Мединский призвал руководство Росархива "заниматься своей профессией и не давать собственных оценок архивным документам".
Сергей Мироненко работал директором Росархива с момента его основания в 1992 году.