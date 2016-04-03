В Париже при повышенных мерах безопасности состоялся 40-й международный марафон (фото)

В Париже при усиленных мерах безопасности состоялся юбилейный, 40-м по счету, марафон, в котором принимают участие бегуны из 160 стран, передает русская служба ВВС.

Во Франции все еще сохраняется высший уровень террористической угрозы. Однако организаторы марафона сказали, что вопрос об отмене мероприятия даже не поднимался.

В юбилейном марафоне принимали участие десятки тысяч бегунов, а вдоль всего маршрута за ходом забега следили тысячи человек.

Сообщается, что полиция использовала металлодетекторы для проверки сумок зрителей, пришедших на марафон.

Парижский марафон отменялся лишь один раз, в 1991 году во время участия Франции в войне в Персидском заливе.

Победу в 40-м традиционном легкоатлетическом Парижском марафоне одержал кенийский бегун Сиприан Котут. Победитель преодолел дистанцию 42,195 километров за 2 часа 7 минут 11 секунд, передает ТАСС.

Второе и третье места заняли соотечественники победителя Лаван Корир и Стивен Шемлани.

У женщин лучший результат показала также представительница Кении Висилин Джепкешо (2.25,52). Следом за ней расположились бегуньи из Эфиопии Гулума Чала и Динкнеш Тефера.

Справка УНИАН. ежегодный марафон, который проводится в Париже, является одни из старейших марафонов мира. По рейтингу международной ассоциации легкоатлетических федераций марафон имеет золотой статус.

Каждый год этот огромный спортивный праздник собирает около 40 тысяч бегунов.