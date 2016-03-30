Франция усилила меры безопасности из-за угрозы терактов (фото)
15:51, 30 марта 2016Мир
409
Власти Франции решили дополнительно задействовать 1600 офицеров полиции для усиления охраны общественного порядка после терактов в Брюсселе на прошлой неделе.
REUTERS
Как сообщает агентство Reuters, дополнительные патрули полиции будут сосредоточены в пограничных районах Франции и в общественном транспорте, а также в местах массового скопления людей.
Фотокорреспонденты запечатлели офицеров полиции возле основных достопримечательностей Парижа – Эйфелевой башни, Лувра, Площади Трокадеро, Площади инвалидов, Церкви Сент-Эсташ и других. Также патрульные уже вышли на улицы Марселя.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что республика обеспечит максимальную безопасность всем болельщикам, решившим посетить страну во время проведения чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter