Российский пропагандистский канал забыл, где находится Нагорный Карабах

10:40, 03 апреля 2016
Мир
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Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" изобразил неточную карту Нагорного Карабаха для визуализации новостей об обострении конфликта в регионе.

Reuters

Скриншот карты российского канала показал известный журналист Саймон Островский.

"Боевые действия в Карабахе вспыхнули впервые за неизвестно сколько лет, и российское телевидение не смогло вспомнить, где этот Карабах находится", - написал журналист.

Так, Нагорным Карабахом на росТВ назвали Нахичеванскую автономную республику, часть Азербайджана.

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Эту карту до сих пор можно увидеть в новостном сюжете "России 24".

Как сообщал УНИАН, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и прочее крупнокалиберное оружие.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении с использованием артиллерии, бронетехники и авиации.

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