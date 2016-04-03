Российский пропагандистский канал забыл, где находится Нагорный Карабах

Скриншот карты российского канала показал известный журналист Саймон Островский.

"Боевые действия в Карабахе вспыхнули впервые за неизвестно сколько лет, и российское телевидение не смогло вспомнить, где этот Карабах находится", - написал журналист.

Fighting breaks out in Karabakh for first time in ages and Russian state TV can't remember where it is. pic.twitter.com/ORAxCazx39 — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) April 3, 2016

Так, Нагорным Карабахом на росТВ назвали Нахичеванскую автономную республику, часть Азербайджана.

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Эту карту до сих пор можно увидеть в новостном сюжете "России 24".

Как сообщал УНИАН, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и прочее крупнокалиберное оружие.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении с использованием артиллерии, бронетехники и авиации.