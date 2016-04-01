Стали известны страны, потерявшие больше всего миллионеров

К миллионерам авторы отнесли людей, состояние которых оценивается в $1 млн и больше, пишет РБК.

При составлении доклада использовались статистические данные о запросах на визы инвестора и продаже недвижимости, опросы миллионеров и экспертов и данные СМИ. Города и страны ранжировались в зависимости от численных показателей по оттоку или притоку, а не от процентного соотношения.

Первое место по оттоку миллионеров заняла Франция. Из страны за год уехали 10 тыс. человек с состоянием не менее $1 млн. Число миллионеров в стране снизилось на 3%, до 323 тыс. На втором месте «антирейтинга» — Китай, откуда уехали 9 тыс. (1%) миллионеров. При этом Китай «производит» гораздо больше новых миллионеров, чем теряет, а с повышением уровня жизни в стране миллионеры могут начать возвращаться, отмечается в докладе. Третье место заняла Италия, потерявшая 6 тыс. (2%) миллионеров.

Из России в прошлом году уехали 2 тыс. миллионеров, а общее число миллионеров в стране снизилось на 2%, до 127 тыс.

Читайте такжеУкраинцы уже задекларировали более 8 миллиардов гривень дохода, среди них 903 миллионера

Авторы доклада объясняют отъезд миллионеров из Франции ростом религиозной напряженности и предупреждают, что в ближайшие 10 лет отток из страны усилится. С негативным влиянием из-за религиозных оснований в ближайшем будущем также могут столкнуться Бельгия, Германия, Швеция и Великобритания, отмечается в докладе.

Первенство в списке стран, нарастивших количество миллионеров в 2015 году, досталось Австралии. В страну в 2015 году приехали 8 тыс. миллионеров (3%), их число выросло до 290 тыс. На втором месте — США, куда приехали 7 тыс. миллионеров. Авторы доклада насчитали в США 4,18 млн миллионеров, поэтому в процентном соотношении разница оказалась нулевой. На третьем месте — Канада, куда приехали 5 тыс. миллионеров (рост на 2% — до 292 тыс.).

Читайте такжеАзия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров

Лидером в списке городов по оттоку миллионеров стал Париж. Столицу Франции в 2015 году покинули 7 тыс. миллионеров (6%). Большинство уехали из Парижа в Великобританию, США, Канаду, Австралию и Израиль. Лидером по притоку миллионеров из городов стал Сидней, куда приехали 4 тыс. миллионеров.