Начались грузино-американские военные учения "Мгновенный ответ"

В учебном центре министерства обороны Грузии под Тбилиси 15 июля начались совместные грузино-американские военные учения "Immediate Response-2008" ("Мгновенный ответ").

Всего в учениях задействовано 1650 военнослужащих. Помимо грузинских и американских военных в них также принимают участие представители вооруженных сил Армении, Азербайджана и Украины.

По сценарию, военным предстоит провести миротворческую миссию и спасательную операцию. Учения продлятся до конца июля и будут проходить в два этапа: отработка командно-штабных навыков на уровне сухопутных бригад и спасательные работы в полевых условиях.

Сообщается, что на втором этапе учений к отработке учебно-боевых задач будут привлечены два американских вертолета. По информации пресс-центра оборонного ведомства Грузии, стоимость учений составляет 8 миллионов долларов, они полностью финансируются Пентагоном.

Лента.ру