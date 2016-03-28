В лондонском аэропорту Гэтвик из-за шторма отменены 16 рейсов

08:56, 28 марта 2016
Мир
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В лондонском аэропорту Гэтвик из-за шторма Кэти 16 рейсов отменены, еще 24 самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты.

www.wctv.tv

Как сообщает Би-би-си, из-за ливней и порывистого ветра власти также ограничили движение по нескольким автомагистралям и временно закрыли мосты в южной части Англии.

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По данным Метеорологической службы Великобритании, порывы ветра минувшей ночью достигали 34 метров в секунду.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате удара стихии нет. Тем не менее, в некоторых районах Англии, включая Лондон, объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Метеорологи предупреждают о возможном падении деревьев и временных отключениях электроэнергии.

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