В Пальмире ожесточенные бои – сирийская армия взяла под контроль часть города

Сирийские правительственные войска в субботу, 26 марта, ведут ожесточенные бои в Пальмире и его окрестностях с боевиками «Исламского государства», передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ и правозащитников.

Сирийская армия, выбив боевиков из древней крепости Пальмиры, полностью взяла под свой контроль район Аль-Амирия (в трех километрах к северу от древней Пальмиры), сообщило государственное телевидение.

Вместе с тем, по информации Сирийской обсерватории по правам человека, бои в Аль-Амирии продолжаются. Правозащитники сообщают, что боевики ИГИЛ предприняли несколько контратак.

Телевидение показало кадры, на которых видно, что на крепостной стене Пальмиры развивается сирийский национальный флаг, а над центром города поднимается дым.

Позже правозащитники сообщили, что сирийские войска в субботу продвинулись в Пальмире на нескольких направлениях при поддержке ударов с воздуха и артиллерийского огня. По их информации, сирийские военные и помогающие им ополченцы взяли под контроль кварталы в западной и северной частях города. Телевидение демонстрирует кадры со взрывами и дымом, поднимающимся из многих зданий, передает РБК.

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Освобождение Пальмиры открывает сирийской армии путь на восток Сирии, где «Исламское государство» контролирует большую часть провинции Дейр Аль-Зор и Ракку, которую ИГИЛ объявило своей столицей.

Античная Пальмира, древний памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находилась под контролем боевиков ИГИЛ с мая 2015 года. Сирийской армии 24 марта удалось войти в город.

Подготовка к штурму Пальмиры велась на протяжении нескольких дней. Как сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази, освобождать город от террористов сирийская армия решила с трех направлений.