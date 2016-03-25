ИГ призвало к "священной войне против неверных"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В видео, в частности, присутствуют кадры тренировки боевиков ИГ - среди них якобы есть бельгийцы, которых подозревают в расстрелах и взрывах в Париже в ноябре прошлого года, которые унесли жизни 130 человек.

В ролике боевики подчеркнули, что Бельгия является частью коалиции, которая борется с ИГ на Ближнем Востоке.

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"Самолеты крестоносцев (коалиции - ред.), в том числе Бельгии, продолжают бомбить мусульман в Ираке и Леванте днями и ночами (...) Каждый мусульманин, который знаком с историей ислама знает, что неотъемлемой частью ислама является священная война против неверных", - цитирует обращение джихадистов агентство Reuters.

Видео обнародовано через два дня после терактов в Брюсселе.

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Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошел во вторник рано утром. После них произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировала как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.