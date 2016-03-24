Власти Бельгии снизили уровень террористической угрозы

Правоохранительные органы Бельгии в четверг, 24 марта, снизили уровень террористической угрозы на одну ступень - до второго высшего,

Об этом сообщил в эфире телеканала RTL министр внутренних дел Ян Ямбон, передает Deutsche Welle.

Уровень уменьшили с четвертой до третьей степени на основе предложения специалистов, которые оценивают вероятность осуществления террористических атак, уточнил он.

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Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошел во вторник рано утром. За ними произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.