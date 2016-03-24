Аэропорт Брюсселя возобновит работу не раньше 28 марта

Аэропорт будет закрыт как минимум до 27 марта включительно, передает Би-би-си. Таким образом, в общей сложности его работа будет приостановлена почти на неделю.

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Напомним, аэропорт Брюсселя закрыли во вторник, 22 марта, в связи с двойным взрывом в зале прилета, в результате которого погибли более десяти человек. На фотографиях с места происшествия было видно, что в здании обвалился потолок.

После закрытия аэропорта многие авиакомпании разрешили клиентам вернуть билеты в Брюссель или из Брюсселя и получить полную компенсацию, либо же летать через Дюссельдорф и Амстердам.

Взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними последовал взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва совершили смертники. Их личности уже установлены. Сейчас полиция ищет их предполагаемых сообщников.