Полиция проводит операцию в центре Брюсселя, есть задержания - СМИ

По данным телеканала RTBF, один человек задержан, сообщает ТАСС.

"Полицейская операция проводится в центре Брюсселя на шоссе Иксель в квартале Матонж (где проживает значительное число выходцев из Экваториальной Африки). Один человек задержан, его машина BMW осматривается полицией. Район проведения операции блокирован, установлен периметр безопасности", - сообщил телеканал.

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Другой телеканал - RTL - сообщает, что на Северном вокзале столице полицейские проверяют подозрительный пакет. "Полиция проверяет подозрительный пакет в вагоне трамвая у Северного вокзала. Установлен периметр безопасности, пассажиры эвакуированы", - отмечает телеканал.

Уточняется, что работа вокзала не нарушена.