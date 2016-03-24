ИГ подготовило более 400 террористов для атак в Европе - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, передает Лента.ру.

По их данным, боевиков готовили в лагерях на территории Ирака и Сирии. Как отмечается, террористов, в частности, обучали взрывному делу и слежке.

Боевики объединены в группы, отметили источники в разведке. Террористы из ячейки, которые устроили серию атак в Париже, в настоящее время распределились по Германии, Великобритании, Италии, Дании и Швеции. Отмечается, что еще одна группа боевиков прибыла из Турции.

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Как сообщал УНИАН, по данным разведки Ирака, террористы «Исламского государства» планировали теракты в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Европы в течение двух месяцев. Также сообщается, что есть «три смертника, которые готовят другую атаку».