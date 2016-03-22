В разведке Ирака рассказали о еще трех смертниках, готовящих новые теракты в Европе

Такие сведения озвучили проинформированный источник в разведке Ирака, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Еще один высокопоставленный источник в разведке Ирака также сказал агентству, что ИГ начало планировать теракты два месяца назад в Ракке. Он также сообщил, что есть «три смертника, которые готовят другую атаку». Детали он не уточнил.

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По словам первого источника, иракские чиновники предупреждали европейских коллег о планах террористов, но на тот момент Брюссель «не был частью этих планов».

Террористы изменили планы и перенесли атаки в Брюссель из-за задержания предполагаемого организатора парижских терактов Салаха Абдесалама, заявил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.