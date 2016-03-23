СМИ назвали имена вероятных исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя

По данным источника в правоохранительных органах телеканала RTBF, полиция выяснила, что теракт в брюссельском аэропорту совершили Халид и Брахим Эль-Бакрауи, проживавшие в бельгийской столице, сообщает РБК.

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Как накануне сообщало издание L’Internaute, полиция рассматривала версию о причастности братьев к нападению на аэропорт. Они находились в розыске по подозрению в причастности к преступной группировке.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе случилась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека, около 200 ранены.