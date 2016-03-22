Суд Москвы признал законным домашний арест директора Библиотеки украинской литературы Шариной

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда, передает радио "Свобода". Напомним, 27 января Пресненский суд Москвы продлил до 28 апреля домашний арест для Натальи Шариной.

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Директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали 28 октября 2015 года после того, как следователи "нашли" во время обыска экстремистскую литературу. Обыски также прошли у трех сотрудников библиотеки. В отношении директора библиотеки открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.