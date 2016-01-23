Сотрудники рассказали подробности планируемой реорганизации Библиотеки украинской литературы в Москве

Ранее он находился в федеральном розыске за избиение директора Натальи Шариной, а также возглавляет псевдо-федеральную национально-культурную автономию украинцев России, созданную российскими властями после закрытия украинских организаций. Об этом УНИАН сообщили сотрудники Библиотеки.

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"К нам приезжал начальник департамента по национальной политике Владимир Черников, стали известны подробности планируемой реорганизации, а точнее уничтожение Библиотеки украинской литературы, на ее базе задумали создать Центр восточнославянских народов", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник отметил, что на время домашнего ареста Шариной временным директором назначена Наталья Видинеева, но при этом планируется создать некий "общественный совет", куда планируется включить Безпалько.

Его уволили из библиотеки пять лет назад, он запомнился своей страстью к просмотру порнофильмов в читальном зале. Когда же ему Шарина сделала замечания и потребовала прекратить просмотр, он нанес ей телесные повреждения.

Также в "общественный совет" могут включить бывшего сотрудника Сергея Сокурова-Величко, который после увольнения требовал переформатировать Библиотеку украинской литературы в Библиотеку литературы стран СНГ.

По словам сотрудника, арест Шариной используется для фактического разгрома библиотеки.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2013 года украинскую общину на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета при Президента по межнациональным отношениям, представлял глава псевдо Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Безпалько, объявленный в розыск за систематическую неявку на заседания суда по делу об обвинении его в применении силы к директору Библиотеки украинской литературы в Москве Шариной.

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8 февраля 2013 года Мещанский суд Москвы объявил его в розыск за систематическую неявку на заседания суда по делу по обвинению его в применении силы к Шариной.

Пресненский районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы на 30 суток - до 28 января 2016 года.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора Шариной. Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу".

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Шарину политзаключенной.