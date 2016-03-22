В Бельгии разыскивают вероятно причастного к терактам мужчину (фото)

20:04, 22 марта 2016
Мир
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На фото с камеры наблюдения в аэропорту Брюсселя он идет рядом с двумя, как предполагают в полиции, смертниками.

REUTERS

Бельгийская полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к сегодняшним взрывам в аэропорту. Об этом правоохранители сообщают в Twiitter.

"Кто узнает этого мужчину?" – сказано в подписи под фотографией.

Ранее бельгийские СМИ опубликовали фото, на котором видно двух мужчин, держащих тележки со своим багажом. Кадр, как сообщалось, взят с камер наблюдения в аэропорту. Правоохранители рассматривают версию, что мужчины в черном – это смертники, а рядом с ними может быть сообщник.

Напомним, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще несколько в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, от взрывов погибли 34 человека.

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