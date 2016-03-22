Серия терактов в Брюсселе: число жертв возросло до 34
16:12, 22 марта 2016Мир
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В результате взрывов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 34 человека.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.
По данным телеканала, 20 человек погибли при взрыве в метро и 14 - в аэропорту.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе произошла серия терактов.В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.
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