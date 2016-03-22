Серия терактов в Брюсселе: СМИ опубликовали фото подозреваемых в совершении взрывов

Об этом сообщает РБК.

На фотографии видно двух мужчин, которые держат тележки со своим багажом. Она, по данным издания, является одним из кадров с камер наблюдения в аэропорту.

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В свою очередь издание HLN.be опубликовало другое фото. По его данным, полиция активно отслеживает человека в белой одежде с этого фото. Информации о двух других нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе произошла серия терактов.В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был совершен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.