МИД РФ: недопустимо сомневаться в надежности России как партнера

Министерство иностранных дел Российской Федерации называет недопустимыми высказывания представителей Великобритании и США, которые в ходе обсуждения резолюции о Зимбабве в Совете Безопасности ООН заявили, что позиция Москвы по этому вопросу ставит под сомнение надежность России как партнера по "Большой восьмерке", говорится в комментарии официального представителя министерства Андрея Нестеренко.

Накануне в ООН состоялось обсуждение американского варианта резолюции о Зимбабве. Россия и Китай наложили вето на этот документ.

"В связи с применением Россией и Китаем права "вето" в отношении этого американского проекта представители США и Великобритании позволили себе заявить, что такое наше голосование - чуть ли не отход России от договоренностей по Зимбабве на недавнем саммите "восьмерки" в Тояко и что это ставит под вопрос надежность России как партнера по "Большой восьмерке", - подчеркивается в документе МИД.

"Считаем такие высказывания недопустимыми. Американский и британский представители при ООН в лучшем случае вообще не информированы о дискуссии лидеров "восьмерки" в Тояко, а в худшем - сознательно искажают факты".

"...На деле же, - продолжает Андрей Нестеренко, - в специальном заявлении "восьмерки" по Зимбабве, где выражена озабоченность лидеров по поводу ситуации в этой стране, ни слова не говорится о поддержке странами "восьмерки" каких-либо шагов в Совете Безопасности ООН на данном этапе". Причем "...такая позиция не случайна, она является результатом серьезных дискуссий в рамках которых по настоянию России из одобренного текста было исключено всякое упоминание о действиях по линии Совета Безопасности".

Таким образом в ходе дискуссии в Японии, "была подтверждена готовность принять и дальнейшие шаги против тех, кто прибегает к насилию, но о шагах в Совете Безопасности в этом заявлении "восьмерки" - ни слова", и именно внесение в Нью-Йорке заведомо неадекватного проекта резолюции не вписывается в коллективные подходы".

В конце июня находящийся 28 лет у власти в Зимбабве Роберт Мугабе, будучи единственным кандидатом на президентских выборах, объявил о своей победе. Оппозиция с этим не согласилась и заявила о репрессиях внутри страны.

Международное сообщество резко осудило "нечестные и недемократические" выборы в Зимбабве и пригрозило введением санкций, в частности, введением эмбарго на поставки вооружений и запретом на выезд официальных лиц за пределы страны.