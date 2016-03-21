Полиция Лондона готовится к терактам, наподобие с парижскими - СМИ

Об этом со ссылкой на местные власти сообщило издание The Sunday Times, передает РБК-Украина.

Власти опасаются, что сирийские террористы могут устроить в Лондоне одновременно до десяти атак, подобных парижским.

"Мы привыкли к плану действий при трех одновременных атаках, но события в Париже продемонстрировали, что нам необходимо быть готовыми к еще большему числу нападений. Мы готовы, если кто-то попытается совершить семь, восемь, девять, десять", - сообщил изданию высокопоставленный представитель британского правительства.

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Помимо полиции и спецподразделений в столице Британии приведены в состояние готовности армейские подразделения, расквартированные около Лондона.

Также создается специальная команда из силовиков в графстве Оксфордшир, которые в случае необходимости смогут ликвидировать химическую и биологическую угрозу, в том числе так называемую "грязную бомбу".

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